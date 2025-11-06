Нині його телефон вимкнений: що відомо про чоловіка з кортежу Джолі, якого затримав ТЦК
- У Миколаївській області військовослужбовці ТЦК зупинили кортеж з Анджеліною Джолі та забрали тренера з бойового самбо Дмитра Пищикова.
- Дмитро Пищиков не був охоронцем, а супроводжувальним волонтером, імовірно, водієм. Чоловік має захворювання спини, але придатний для служби в тилових частинах.
У Миколаївській області 5 листопада військовослужбовці ТЦК зупинили кортеж, де перебувала американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі, забравши звідти чоловіка. Як виявилося, це був тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про чоловіка з кортежу Джолі, якого забрали ТЦК?
Інформацію про чоловіка з кортежу Анджеліни Джолі журналістам надав його брат Євген Пищиков. Він зазначив, що Дмитро не був охоронцем американської акторки.
Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він як супровід був, як волонтер їхав з ним,
– зазначив Євген.
Також, за словами брата чоловіка, Дмитро не перебував у розшуку ТЦК. До того ж він не служив в армії, але пройшов військову катедру.
"Має захворювання спини. ВЛК має 2025 року. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", – зазначив кропивничанин.
Дівчина Дмитра Юлія Лотицька розповіла журналістам, що нині телефон Дмитра вимкнений.
Він мені вчора зателефонував. Сказав, що перебуває в Миколаївській області в ТЦК. Що його затримали. Має діагноз "анкілозуючий спондиліт" – це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта,
– пояснила Юлія.
Також, за інформацією джерел Суспільного у Сухопутних військах, один з водіїв кортежу мав проблеми з військово-обліковими документами. Тож чоловіка попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК.
Яка історія затримання чоловіка з кортежу Анджеліни Джолі?
5 листопада стало відомо, що американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Це відбулося в межах програми благодійної допомоги, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ побувала у медустановах міста та зустрілася з дітьми.
Однак візит акторки не минувся без сюрпризів. Чоловіка з кортежу Анджеліни Джолі, який, за попередніми даними, був водієм, зупинили під час перевірки на блокпосту біля Південноукраїнська. ЗМІ писали, що у чоловіка не виявилося військово-облікових документів, тож його запросили до Південноукраїнського ТЦК та СП для уточнення статусу.
Водночас у мережі поширилося відео, де Анджеліна Джолі заходила в територіальний центр комплектування. Повідомлялося, що голлівудська акторка нібито скористалася вбиральнею.
Джерела 24 Каналу повідомляли, що за фактом інциденту з кортежем Джолі здійснюється перевірка. Після цього буде надана офіційна позиція.