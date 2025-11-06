Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Не припиняє підтримувати Україну: що Анджеліна Джолі говорила про війну

Що відомо про чоловіка з кортежу Джолі, якого затримали ТЦК?

Інформацію про чоловіка з кортежу Анджеліни Джолі журналістам надав його брат Євген Пищиков. Він зазначив, що Дмитро не був охоронцем американської акторки.

Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він як супровід був, як волонтер їхав з ним,

– зазначив Євген.

Також, за словами брата чоловіка, Дмитро не перебував у розшуку ТЦК. До того ж він не служив в армії, але пройшов військову катедру.

"Має захворювання спини. ВЛК має 2025 року. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", – зазначив кропивничанин.

Дівчина Дмитра Юлія Лотицька розповіла журналістам, що нині телефон Дмитра вимкнений.

Він мені вчора зателефонував. Сказав, що перебуває в Миколаївській області в ТЦК. Що його затримали. Має діагноз "анкілозуючий спондиліт" – це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта,

– пояснила Юлія.

Також, за інформацією джерел Суспільного у Сухопутних військах, один з водіїв кортежу мав проблеми з військово-обліковими документами. Тож чоловіка попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК.