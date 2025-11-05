Наразі відповідну інформацію перевіряють. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у війську.

Що заявили у війську?

ЗМІ повідомили, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала з візитом до України. Перебуваючи у Миколаївській області, як зазначали у мережі, її кортеж зупинили військовослужбовці ТЦК, забравши водія.

Джерела 24 Каналу станом на момент публікації не змогли підтвердити або спростувати інформацію стосовно потенційного затримання. Наразі триває перевірка та з'ясування усіх обставин можливого інциденту.

Інформація перевіряється і надалі буде офіційна позиція,

– каже джерело.

Що цьому передувало?