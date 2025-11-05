Сейчас соответствующую информацию проверяют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в армии.

Смотрите также Встретилась с детьми и выслушала болезненные истории: каким был визит Джоли в Украину в 2022 году

Что заявили в армии?

СМИ сообщили, что голливудская актриса Анджелина Джоли приехала с визитом в Украину. Находясь в Николаевской области, как отмечали в сети, ее кортеж остановили военнослужащие ТЦК, забрав водителя.

Источники 24 Канала по состоянию на момент публикации не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о потенциальном задержании. Сейчас идет проверка и выяснение всех обстоятельств возможного инцидента.

Информация проверяется и в дальнейшем будет официальная позиция,

– говорит источник.

Что этому предшествовало?