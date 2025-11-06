Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о мужчине из кортежа Джоли, которого забрали ТЦК?
Информацию о мужчине из кортежа Анджелины Джоли журналистам предоставил его брат Евгений Пищиков. Он отметил, что Дмитрий не был охранником американской актрисы.
Ехали в кортеже, но он не охранник. Он как сопровождение был, как волонтер ехал с ним,
– отметил Евгений.
Также, по словам брата мужчины, Дмитрий не находился в розыске ТЦК. К тому же он не служил в армии, но прошел военную кафедру.
"Имеет заболевание спины. ВЛК имеет 2025 года. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", – отметил кропивничанин.
Девушка Дмитрия Юлия Лотицкая рассказала журналистам, что сейчас телефон Дмитрия выключен.
Он мне вчера позвонил. Сказал, что находится в Николаевской области в ТЦК. Что его задержали. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит" – это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает преимущественно суставы позвоночника,
– объяснила Юлия.
Также, по информации источников Суспильного в Сухопутных войсках, один из водителей кортежа имел проблемы с военно-учетными документами. Поэтому мужчину попросили проехать в Южноукраинский ТЦК.
Какова история задержания мужчины из кортежа Анджелины Джоли?
5 ноября стало известно, что американская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон. Это произошло в рамках программы благотворительной помощи, посол доброй воли ЮНИСЕФ побывала в медучреждениях города и встретилась с детьми.
Однако визит актрисы не обошелся без сюрпризов. Мужчину из кортежа Анджелины Джоли, который, по предварительным данным, был водителем, остановили во время проверки на блокпосту возле Южноукраинска. СМИ писали, что у мужчины не оказалось военно-учетных документов, поэтому его пригласили в Южноукраинский ТЦК и СП для уточнения статуса.
В то же время в сети распространилось видео, где Анджелина Джоли заходила в территориальный центр комплектования. Сообщалось, что голливудская актриса якобы воспользовалась уборной.
Источники 24 Канала сообщали, что по факту инцидента с кортежем Джоли проводится проверка. После этого будет предоставлена официальная позиция.