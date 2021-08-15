Директор по коммуникациям ведомства Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из 3 вариантов.

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Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра (16 августа – 24 канал) картина будет более или менее очевиднее той, которая есть сегодня. Подождем,

– призвал Шевченко.

Какие есть версии

самоубийство;

убийство;

неосторожное обращение с оружием.

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