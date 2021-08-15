Директор по коммуникациям ведомства Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из 3 вариантов.
Заметьте Гибель мэра Кривого Рога Павлова: что о нем известно
Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра (16 августа – 24 канал) картина будет более или менее очевиднее той, которая есть сегодня. Подождем,
– призвал Шевченко.
Какие есть версии
- самоубийство;
- убийство;
- неосторожное обращение с оружием.
Гибель Павлова: главное
- Тело Константина Павлова – мэра Кривого Рога и представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" обнаружили 15 августа в селе в Днепропетровской области. Возле мертвого политика лежало ружье.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать это дело на личном контроле. Уже 16 августа украинский лидер заслушает доклад руководителей правоохранительных органов, которые расскажут о первых результатах расследования. Кроме того, президент выразил соболезнования родным и близким Павлова.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.