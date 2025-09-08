Укр Рус
8 сентября, 17:36
В Киевской области по беспилотникам работали силы ПВО

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Вечером 8 сентября из-за угрозы российских ударных беспилотников в Киевской области работали силы ПВО.
  • Воздушную тревогу объявили после 16:00, а работу защитников неба подтвердили в 17:30.

Вечером понедельника, 8 сентября, российские военные в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. В частности, взрывы прогремели в Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Работали силы ПВО.

Что известно о взрывах в Киевской области 8 сентября?

Воздушную тревогу в разных частях Киевской области объявили после 16:00 – из-за угрозы применения врагом ударных дронов.

Группа вражеских БПЛА из Черниговской области курсом на Киевскую область (Бучанский и Броварской районы),
– предупреждали в Воздушных Силах ВСУ накануне.

В 17:30 Киевская ОГА сообщила о работе противовоздушной обороны. Там призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Позже начали частично объявлять отбои – в 17:32 в Бориспольском и Броварском районах.

Комбинированная атака на Киев 7 сентября: главное об обстреле

  • Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание Кабинета Министров Украины – крыша и верхние этажи. Впоследствии в Defense Express со ссылкой на источники написали, что это была крылатая ракета 9М727 из комплекса "Искандер", боевая часть которой не взорвалась.
  • В результате комбинированной атаки в столице пострадали 20 человек, еще 3 – погибли. Кроме того, в укрытии скончалась пожилая женщина.
  • Всего Россия запустила 823 средства воздушного нападения, что стало "очередным антирекордом" по количеству. Однако только около половины из 810 беспилотников были "Шахедами", остальные – дроны-имитаторы.