Вечером понедельника, 8 сентября, российские военные в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. В частности, взрывы прогремели в Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Работали силы ПВО.

Что известно о взрывах в Киевской области 8 сентября?

Воздушную тревогу в разных частях Киевской области объявили после 16:00 – из-за угрозы применения врагом ударных дронов.

Группа вражеских БПЛА из Черниговской области курсом на Киевскую область (Бучанский и Броварской районы),

– предупреждали в Воздушных Силах ВСУ накануне.

В 17:30 Киевская ОГА сообщила о работе противовоздушной обороны. Там призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Позже начали частично объявлять отбои – в 17:32 в Бориспольском и Броварском районах.

