Увечері понеділка, 8 вересня, росіяни вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Зокрема, вибухи пролунали на Київщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Працювали сили ППО.

Що відомо про вибухи на Київщині 8 вересня?

Повітряну тривогу в різних частинах Київської області оголосили після 16:00 – через загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Група ворожих БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Бучанський та Броварський райони),

– попереджали в Повітряних Силах ЗСУ напередодні.

О 17:30 Київська ОВА повідомила про роботу протиповітряної оборони. Там закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.

Згодом почали частково оголошувати відбої – о 17:32 в Бориспільському та Броварському районах.

Комбінована атака на Київ 7 вересня: головне про обстріл