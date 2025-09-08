На Київщині по безпілотниках працювали сили ППО
- Увечері 8 вересня через загрозу російських ударних безпілотників на Київщині працювали сили ППО.
- Повітряну тривогу оголосили після 16:00, а роботу оборонці неба підтвердили о 17:30.
Увечері понеділка, 8 вересня, росіяни вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Зокрема, вибухи пролунали на Київщині.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Працювали сили ППО.
Що відомо про вибухи на Київщині 8 вересня?
Повітряну тривогу в різних частинах Київської області оголосили після 16:00 – через загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Група ворожих БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Бучанський та Броварський райони),
– попереджали в Повітряних Силах ЗСУ напередодні.
О 17:30 Київська ОВА повідомила про роботу протиповітряної оборони. Там закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.
Згодом почали частково оголошувати відбої – о 17:32 в Бориспільському та Броварському районах.
Комбінована атака на Київ 7 вересня: головне про обстріл
- Уперше через ворожу атаку пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів України – дах і верхні поверхи. Згодом у Defense Express із посиланням на джерела написали, що це була крилата ракета 9М727 з комплексу "Іскандер", бойова частина якої не вибухнула.
- Унаслідок комбінованої атаки у столиці постраждало 20 людей, іще 3 – загинули. Окрім того, в укритті померла літня жінка.
- Усього Росія запустила 823 засоби повітряного нападу, що стало "черговим антирекордом" за кількістю. Однак лише близько половини з 810 безпілотників були "Шахедами", решта – дрони-імітатори.