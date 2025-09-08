Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Працювали сили ППО.
Що відомо про вибухи на Київщині 8 вересня?
Повітряну тривогу в різних частинах Київської області оголосили після 16:00 – через загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Група ворожих БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Бучанський та Броварський райони),
– попереджали в Повітряних Силах ЗСУ напередодні.
О 17:30 Київська ОВА повідомила про роботу протиповітряної оборони. Там закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.
Згодом почали частково оголошувати відбої – о 17:32 в Бориспільському та Броварському районах.
Комбінована атака на Київ 7 вересня: головне про обстріл
- Уперше через ворожу атаку пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів України – дах і верхні поверхи. Згодом у Defense Express із посиланням на джерела написали, що це була крилата ракета 9М727 з комплексу "Іскандер", бойова частина якої не вибухнула.
- Унаслідок комбінованої атаки у столиці постраждало 20 людей, іще 3 – загинули. Окрім того, в укритті померла літня жінка.
- Усього Росія запустила 823 засоби повітряного нападу, що стало "черговим антирекордом" за кількістю. Однак лише близько половини з 810 безпілотників були "Шахедами", решта – дрони-імітатори.