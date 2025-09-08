Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Працювали сили ППО.

Що відомо про вибухи на Київщині 8 вересня?

Повітряну тривогу в різних частинах Київської області оголосили після 16:00 – через загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Група ворожих БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Бучанський та Броварський райони),

– попереджали в Повітряних Силах ЗСУ напередодні.

О 17:30 Київська ОВА повідомила про роботу протиповітряної оборони. Там закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.

Згодом почали частково оголошувати відбої – о 17:32 в Бориспільському та Броварському районах.

