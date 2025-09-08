Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Работали силы ПВО.
Смотрите также Роль Китая ключевая: в ISW предупредили о росте массированных ударов по Украине
Что известно о взрывах в Киевской области 8 сентября?
Воздушную тревогу в разных частях Киевской области объявили после 16:00 – из-за угрозы применения врагом ударных дронов.
Группа вражеских БПЛА из Черниговской области курсом на Киевскую область (Бучанский и Броварской районы),
– предупреждали в Воздушных Силах ВСУ накануне.
В 17:30 Киевская ОГА сообщила о работе противовоздушной обороны. Там призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
Позже начали частично объявлять отбои – в 17:32 в Бориспольском и Броварском районах.
Комбинированная атака на Киев 7 сентября: главное об обстреле
- Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание Кабинета Министров Украины – крыша и верхние этажи. Впоследствии в Defense Express со ссылкой на источники написали, что это была крылатая ракета 9М727 из комплекса "Искандер", боевая часть которой не взорвалась.
- В результате комбинированной атаки в столице пострадали 20 человек, еще 3 – погибли. Кроме того, в укрытии скончалась пожилая женщина.
- Всего Россия запустила 823 средства воздушного нападения, что стало "очередным антирекордом" по количеству. Однако только около половины из 810 беспилотников были "Шахедами", остальные – дроны-имитаторы.