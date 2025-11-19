На Киевщине работает ПВО: Россия бьет дронами

Ночью 19 ноября россияне атаковали разные регионы. Дроны долетели и до Киевской области, власть сообщила о работе ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Смотрите также "Шахеды" одновременно бьют по разным регионам: детали новой атаки на Украину

Что известно о взрывах на Киевщине 19 ноября?

В 00:24 в КОВА рассказали, что в области работает ПВО.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали там.

В КОВА не привели никаких деталей, но призвали жителей Киевщины:

не фотографировать и не снимать работу наших защитников;

не пренебрегать правилами безопасности;

оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Интересно, что Воздушные силы не писали об опасности для Киевской области. В их сообщениях фигурировали другие – Сумская, Полтавская, Харьковская, Одесская, Николаевская.

Также следует сказать, что тревога охватила не все районы Киевщины. Ее объявили в Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Обуховском, Белоцерковском районах. То есть в Фастовском и Бучанском пока нет тревоги.

Узнать, где есть тревога в Украине сейчас, можно на онлайн-карте тревог. Но помните, что она обновляется автоматически, поэтому данные на ней могут не совпадать с текстом выше.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

В Харькове слышали 17 взрывов