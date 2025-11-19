Укр Рус
19 листопада, 00:27
На Київщині працює ППО: Росія б'є дронами

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Уночі 19 листопада росіяни атакували Київську область дронами.
  • Тривога оголошена у кількох районах Київщини.

Уночі 19 листопада росіяни атакували різні регіони. Дрони долетіли і до Київської області, влада повідомила про роботу ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Дивіться також "Шахеди" одночасно б'ють по різних регіонах: деталі нової атаки на Україну 

Що відомо про вибухи на Київщині 19 листопада?

О 00:24 в КОВА розповіли, що в області працює ППО.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, 
– написали там.

В КОВА не навели жодних деталей, але закликали жителів Київщини:

  • не фотографувати та не знімати роботу наших захисників;
  • не нехтувати правилами безпеки;
  • залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Цікаво, що Повітряні сили не писали про небезпеку для Київської області. В їхніх повідомленнях фігурували інші – Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська, Миколаївська.

Також слід сказати, що тривога охопила не всі райони Київщини. Її оголосили в Бориспільському, Броварському, Вишгородському, Обухівському, Білоцерківському районах. Тобто у Фастівському та Бучанському поки що немає тривоги.

Дізнатися, де є тривога в Україні зараз, можна на онлайн-карті тривог. Але пам'ятайте, що вона оновлюється автоматично, тому дані на ній можуть не збігатися з текстом вище.

 

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

У Харкові чули 17 вибухів

  • Місто потрапило під жорстоку атаку. Там влучили в багатоповерхівку та поруч із медичним закладом. Серед поранених є лікар.

  • З під'їзду пошкодженого будинку евакуюють жителів. На місцях працюють медики та рятувальники.