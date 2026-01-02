На Киевщине слышны взрывы
На Киевщине слышны взрывы. Россия атакует область "Шахедами".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.
Смотрите также "Шахеды" снова терроризируют Украину: где есть угроза ударов
Что известно о взрывах в Киеве и области?
Воздушная тревога по Киевской области начала распространяться в 22:24.
Воздушные силы предупреждали о БпЛА в Бориспольском районе направлением на Бровары.
В 22:38 в КОВА сообщили о работе ПВО.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – призвали там.
Через несколько минут в ПС снова предупредили об угрозе: БпЛА мимо Броваров юго-западным курсом.
А в 22:52 взрывы слышали уже в Киеве.
Над столицей вражеские БпЛА. Сейчас работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!
– призвал начальник КГВА Тимур Ткаченко.