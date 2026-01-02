У Києві прогриміли вибухи
- У Києві та області 2 січня пролунали вибухи через атаку "Шахедами".
- ППО працює, жителів закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги.
У Києві та області увечері 2 січня пролунали вибухи. Росія атакує "Шахедами".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КОВА.
Що відомо про вибухи у Києві та області?
Повітряна тривога Київською областю почала ширитися о 22:24.
Повітряні сили попереджали про БпЛА в Бориспільському районі напрямком на Бровари.
О 22:38 у КОВА повідомили про роботу ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали там.
За кілька хвилин у ПС знову попередили про загрозу: БпЛА повз Бровари південно-західним курсом.
А о 22:52 вибухи чули уже в Києві.
Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!
– закликав начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Атаки Росії на Україну
2 січня ворог завдав двох ракетних ударів по Харкову. На жаль, великі руйнування житлового будинку, багато потерпілих та жертва – маленька дитина.
1 – 2 січня Запоріжжя масовано атакували КАБи та безпілотники. Постраждали житлові будинки, дорожнє покриття, автомобілі, а також магазин JYSK.
Загалом у ніч на 2 січня Росія атакувала 116 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 27 безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків на двох.