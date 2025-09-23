Полуобнаженный мужчина с криками "атаковал" вертолет на борту с Трампом лазером, – NBC
- Полуобнаженный мужчина с лазерной указкой "атаковал" вертолет с Трампом, его арестовала Секретная служба.
- Злоумышленника идентифицировали как Джейкоба Сэмюэля Уинклера, его действия угрожали безопасности полета, что является федеральным преступлением.
В США полуобнаженный мужчина с криками "атаковал" вертолет с Трампом лазерной указкой. Секретная служба уже арестовала его.
Инцидент произошел, когда президентский вертолет на борту с Трампом вылетал из Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Что известно об инциденте?
Офицер Секретной службы увидел мужчину без рубашки, который "громко говорил сам с собой".
Он посветил своим фонариком на подозреваемого. Вместо этого тот направил красный лазерный луч в лицо офицера в ответ.
"Красный лазерный луч ударил офицера Сантьяго в глаза и ненадолго дезориентировал его", – говорится в заявлении, приложенном к делу.
Ту самую красную лазерную указку задержанный затем направил на Marine One – вертолет Трампа.
Позже злоумышленника идентифицировали как Джейкоба Сэмюэля Уинклера.
Его поведение угрожало всем, кто находился на борту. В таких случаях есть риск потери слепоты и дезориентации пилота, особенно во время полета на низкой высоте вблизи других вертолетов.
"Это поставило Marine One под угрозу столкновения в воздухе", – говорится в судебном документе.
Поэтому офицер задержал мужчину, забрал указку из его руки и надел наручники. Впоследствии оказалось, что он также имел при себе нож.
Затем подозреваемый стал на колени и начал говорить что-то вроде, что должен извиниться у Дональда Трампа.
Справочно. Наведение лазерной указки на самолет является федеральным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом в размере 250 000 долларов.
Покушения на Трампа
В июле 2024 года на Дональда Трампа было совершено покушение. Это произошло во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании
В сентябре 2024 года в Трампа снова стреляли. На этот раз – на его же поле для гольфа. Виновником оказался 58-летний Райан Рут с Гавайев.
Почти год после этих случаев, летом 2025 года, премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа.