У США напівоголений чоловік із криками "атакував" вертоліт з Трампом лазерною указкою. Секретна служба уже заарештувала його.

Інцидент стався, коли президентський гелікоптер на борту із Трампом вилітав з Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News.

Що відомо про інцидент?

Офіцер Секретної служби побачив чоловіка без сорочки, який "голосно говорив сам із собою".

Він посвітив своїм ліхтариком на підозрюваного. Натомість той спрямував червоний лазерний промінь в обличчя офіцера у відповідь.

"Червоний лазерний промінь вдарив офіцера Сантьяго в очі та ненадовго дезорієнтував його", – йдеться у заяві доданій до справи.

Ту саму червону лазерну указку затриманий потім скерував на Marine One – вертоліт Трампа.

Пізніше зловмисника ідентифікували як Джейкоба Семюеля Вінклера.

Його поведінка загрожувала всім, хто перебував на борту. У таких випадках є ризик втрати сліпоти та дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на низькій висоті поблизу інших гелікоптерів.

"Це поставило Marine One під загрозу зіткнення в повітрі", – йдеться у судовому документі.

Тож офіцер затримав чоловіка, забрав указку з його руки та надів кайданки. Згодом виявилося, що він також мав при собі ніж.

Потім підозрюваний став на коліна та почав говорити щось на кшталт, що повинен перепросити у Дональда Трампа.

Довідково. Наведення лазерної указки на літак є федеральним злочином, який карається позбавленням волі на строк до 5 років та штрафом у розмірі 250 000 доларів.

