Укр Рус
24 Канал Главные новости На всякий случай закройте окна, в городе несколько пожаров, – мэр Львова обратился к горожанам
5 октября, 07:51
2

На всякий случай закройте окна, в городе несколько пожаров, – мэр Львова обратился к горожанам

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 5 октября Россия совершила массированную атаку на Львов.
  • Мэр Львова призвал жителей закрыть окна, поскольку в городе продолжаются несколько пожаров.

5 октября утром Россия совершила массированную атаку на Львов. На город летели дроны и ракеты разных типов.

После вражеских обстрелов в части Львова исчез свет. Также в городе продолжаются несколько пожаров. Мэр Андрей Садовый обратился к горожанам с просьбой, передает 24 Канал

Смотрите также Серия взрывов прогремела на Стрыйщине 

Что известно о задымлении во Львове после атаки? 

Мэр посоветовал людям на всякий случай закрыть окна и находиться в безопасном месте. По его словам, нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове. 

После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не торопитесь выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают,
 – говорится в сообщении чиновника. 

Львов в дыму: смотрите видео 24 Канала 

Обратите внимание! Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты. 

Что известно о массированной атаке на Украину?

  • В ночь на 5 октября враг нанес массированный удар по Украине.
  • Противник использовал ракеты разных типов, дроны и управляемые авиабомбы.
  • Как сообщают мониторы, россияне запустили около 700 БПЛА, до 50 ракет Х-101/Калибр и 2 "Кинжала".
  • Под атакой находились преимущественно западные регионы, в частности, Ивано-Франковская область. Там россияне нацелились на Бурштын.
  • Пострадало от атаки и Запорожье. В городе разрушены жилые дома, разразился пожар на предприятии. Известно об одной погибшей и 9 раненых.