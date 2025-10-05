5 октября утром Россия совершила массированную атаку на Львов. На город летели дроны и ракеты разных типов.

После вражеских обстрелов в части Львова исчез свет. Также в городе продолжаются несколько пожаров. Мэр Андрей Садовый обратился к горожанам с просьбой, передает 24 Канал.

Смотрите также Серия взрывов прогремела на Стрыйщине

Что известно о задымлении во Львове после атаки?

Мэр посоветовал людям на всякий случай закрыть окна и находиться в безопасном месте. По его словам, нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове.

После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не торопитесь выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают,

– говорится в сообщении чиновника.

Львов в дыму: смотрите видео 24 Канала

Обратите внимание! Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

Что известно о массированной атаке на Украину?