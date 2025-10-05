5 жовтня вранці Росія здійснила масовану атаку на Львів. На місто летіли дрони та ракети різних типів.

Після ворожого обстрілу у частині Львова зникло світло. Також у місті триває кілька пожеж. Мер Андрій Садовий звернувся до містян з проханням, передає 24 Канал.

Що відомо про задимлення у Львові після атаки?

Міський голова порадив людям про всяк випадок зачинити вікна та перебувати у безпечному місці. Наразі, за його словами, немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові.

Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють,

– йдеться у повідомленні посадовця.

Львів у диму: дивіться відео 24 Каналу

Зверніть увагу! Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові поки не виїжджає на маршрути.

Що відомо про масовану атаку на Україну?