На Запорожье прогремели взрывы

Утром 17 ноября в Запорожской области слышали взрывы. Россияне атакуют Украину ударными дронами.

В 05:00 для Запорожья была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ сорвали прорыв оккупантов к Новопавловке: ликвидирован российский десант

Что известно о взрывах в Запорожской области?

В 05:13 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в Запорожскую область с юга Днепропетровщины.

В 06:07 глава ОВА Иван Федоров предупредил жителей региона о работе ПВО.

В 06:18 военные сообщили, что беспилотники на севере Запорожья и движутся на юг.

Напомним, что ночью Россия терроризировала Украину и дронами, и баллистикой. В частности, под массированной атакой оказалась Одесская область. Более 20 БПЛА летели на Измаил. В городе слышали взрывы.

Ракетный удар враг нанес по центру Балаклеи Харьковской области. Погибли люди, есть раненные. Среди пострадавших – дети.

Каковы последствия последних атак России на Украину?