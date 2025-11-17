На Запорожье прогремели взрывы
- Утром 17 ноября в Запорожье прогремели взрывы.
- В области работала ПВО.
Утром 17 ноября в Запорожской области слышали взрывы. Россияне атакуют Украину ударными дронами.
В 05:00 для Запорожья была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Запорожской области?
В 05:13 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в Запорожскую область с юга Днепропетровщины.
В 06:07 глава ОВА Иван Федоров предупредил жителей региона о работе ПВО.
В 06:18 военные сообщили, что беспилотники на севере Запорожья и движутся на юг.
Напомним, что ночью Россия терроризировала Украину и дронами, и баллистикой. В частности, под массированной атакой оказалась Одесская область. Более 20 БПЛА летели на Измаил. В городе слышали взрывы.
Ракетный удар враг нанес по центру Балаклеи Харьковской области. Погибли люди, есть раненные. Среди пострадавших – дети.
Каковы последствия последних атак России на Украину?
- В результате дроновой атаки 16 ноября в Одесской области повреждена солнечная электростанция и другие объекты энергетики, есть обесточивание.
- Оккупанты попали дронами по энергообъекту в Нежине, оставив несколько населенных пунктов без света. Также в районе пострадала транспортная инфраструктура.
- Днем 16 ноября БПЛА атаковали Холодногорский район города Харькова. Повреждена территория футбольной площадки, складское помещение предприятия.
- Вечером 16 ноября россияне обстреляли Изюмскую и Балаклейскую общины. Как следствие – обе остались полностью без света.