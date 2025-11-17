На Запоріжжі прогриміли вибухи

Вранці 17 листопада у Запорізькій області чули вибухи. Росіяни атакують Україну ударними дронами.

О 05:00 для Запоріжжя була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою російських безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

О 05:13 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА на Запорізьку область з півдня Дніпропетровщини.

О 06:07 очільник ОВА Іван Федоров попередив мешканців регіону про роботу ППО.