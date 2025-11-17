17 листопада, 06:10
На Запоріжжі прогриміли вибухи
Вранці 17 листопада у Запорізькій області чули вибухи. Росіяни атакують Україну ударними дронами.
О 05:00 для Запоріжжя була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою російських безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
О 05:13 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА на Запорізьку область з півдня Дніпропетровщини.
О 06:07 очільник ОВА Іван Федоров попередив мешканців регіону про роботу ППО.