На Запорожье работает ПВО: область атакуют БпЛА: область атакуют БпЛА
- 21 сентября российские беспилотники атаковали Запорожскую область, там работают силы ПВО.
- Воздушную тревогу объявили в 14:52, а в 15:12 сообщили о работе противовоздушной обороны.
Посреди дня 21 сентября россияне атакуют украинские города и регионы с помощью ударных беспилотников. Под российским ударом оказалась и Запорожская область.
Там работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.
Что известно об атаке на регион?
Воздушную тревогу на территории Запорожской области объявили ориентировочно в 14:52. Начальник ОВА сообщал об угрозе ударных беспилотников для региона. Уже ориентировочно в 15:03 опасность добралась до города.
Около 15:12 Иван Федоров обнародовал сообщение о работе сил противовоздушной обороны в воздушном пространстве области. Он посоветовал местным соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
Позже он сообщил о движении российского беспилотника в направлении Коммунарского района областного центра. Впоследствии он уточнил, что по состоянию на 15:31 воздушных целей над территорией Запорожья больше не фиксируют.
Предыдущие атаки дронов на Украину
- Ночью россияне атаковали Сумы. Вскоре после этого начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил о 3 попаданиях в Заречном районе. В результате атаки произошел пожар.
- В общем российская армия запустила по Украине ночью в воскресенье, 21 сентября, 54 беспилотников типа "Шахед". Силам ПВО удалось обезвредить 33 вражеских БпЛА различных типов на севере, востоке и в центре страны.
- Также накануне Россия дважды атаковала Полтавскую область. В результате второго удара дрон попал в жилой дом в районе. Возник пожар в квартире на третьем этаже и на кровле здания.