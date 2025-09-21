На Запоріжжі працює ППО: область атакують БпЛА
- 21 вересня російські безпілотники атакували Запорізьку область, там працюють сили ППО.
- Повітряну тривогу оголосили о 14:52, а о 15:12 повідомили про роботу протиповітряної оборони.
Посеред дня 21 вересня росіяни атакують українські міста та регіони за допомогою ударних безпілотників. Під російським ударом опинилася і Запорізька область.
Там працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Що відомо про атаку на регіон?
Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 14:52. Начальник ОВА повідомляв про загрозу ударних безпілотників для регіону. Вже орієнтовно о 15:03 небезпека дісталася міста.
Близько 15:12 Іван Федоров оприлюднив повідомлення про роботу сил протиповітряної оборони у повітряну просторі області. Він порадив місцевим дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– ідеться у повідомленні.
За кілька хвилин після цього посадовець повідомив про рух російського безпілотника у напрямку Комунарського району обласного центру. Більш детальної інформації на момент публікації він не вказав.
