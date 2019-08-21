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      Во Львове на День Независимости будет курсировать ретро-трамвай: детали

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      Ко Дню Независимости в львовском депо готовят к выезду польский вагон Sanok. В город Льва он приехал почти восемьдесят лет назад, еще во время Второй мировой войны. Вскоре же отреставрированный трамвай будет возить туристов на экскурсии.

      В львовское депо эти вагоны приехали из польского города Тарнов в 1943 году. Внешне польский трамвай перекрасили из коричнево-белого в синий с цветом слоновой кости.

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      А еще частично отремонтировали кузов, тормоза и колесные пары. Вагоном еще сорок лет назад возили на экскурсии польских, немецких и австрийских туристов.

      трамвай ретро львів
      Отремонтированный трамвай

      Здесь очень все просто: водитель приходил когда-то, подводил автомат, отпускал дугу и включал релекс,
      – рассказал водитель ретро-трамвая Николай Григорчук.

      трамвай львів
      Ремонт трамвая

      Трамваи серии SW1 начали появляться во Львове в 1903 году. Этот же вагон с еще семью привезли во время войны, когда Польша была генеральной губернией.

      В День независимости отреставрированный трамвай будет курсировать по улицам Львова.

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      Теги: День Независимости Новости Украины Новости Львова Транспорт
      Источник: 24 канал
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