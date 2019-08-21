Во Львове на День Независимости будет курсировать ретро-трамвай: детали

Ко Дню Независимости в львовском депо готовят к выезду польский вагон Sanok. В город Льва он приехал почти восемьдесят лет назад, еще во время Второй мировой войны. Вскоре же отреставрированный трамвай будет возить туристов на экскурсии.

В львовское депо эти вагоны приехали из польского города Тарнов в 1943 году. Внешне польский трамвай перекрасили из коричнево-белого в синий с цветом слоновой кости.

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А еще частично отремонтировали кузов, тормоза и колесные пары. Вагоном еще сорок лет назад возили на экскурсии польских, немецких и австрийских туристов.



Отремонтированный трамвай

Здесь очень все просто: водитель приходил когда-то, подводил автомат, отпускал дугу и включал релекс,

– рассказал водитель ретро-трамвая Николай Григорчук.



Ремонт трамвая

Трамваи серии SW1 начали появляться во Львове в 1903 году. Этот же вагон с еще семью привезли во время войны, когда Польша была генеральной губернией.

В День независимости отреставрированный трамвай будет курсировать по улицам Львова.