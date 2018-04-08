На Днепропетровщине погиб горняк: детали трагедии

На шахте имени Героев космоса в селе Вербки Днепропетровской области смертельное ранение получил один из горняков.

Погибший – сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ПАО "ДТЭК Павлоградуголь".

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По предварительным данным, несчастье произошло во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок оторвавшейся цепи ударил электрослесаря, который управлял лебедкой, в грудь. Травма была смертельной.

Для расследования причин случая создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.