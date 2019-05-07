На Днепропетровщине взорвалась граната: есть жертвы (фото)
В городе Марганец взорвалась граната. В результате один человек погиб, а еще трое получили ранения.
Среди раненых – сотрудник группы реагирования патрульной полиции, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Взрыв произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова.
В городе Марганец взорвалась граната
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Место взрыва гранаты
Накануне в столичном торговом центре Arena-City произошел взрыв – неизвестная женщина развела огонь прямо в переходе и сбежала. Пожар вовремя потушили, никто не пострадал.
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