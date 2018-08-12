На Харьковщине отдыхающие отравились грибами

В Харьковской области пять человек отравились грибами, собранными в лесу возле села Металивка. Всех пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова в Faсebook.

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Группа харьковчан в возрасте от 33 до 62 лет находились на отдыхе на одной из баз в пгт Старый Салтов Волчанского района. Днем они решили прогуляться по лесу вблизи села Металивка. Там они собрали грибы, которые потом самостоятельно приготовили к обеду. Через некоторое время харьковчане почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени.

По словам медиков, их состояние здоровья оценивают как удовлетворительное, а угрозы жизни нет.