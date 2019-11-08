На Яворовском полигоне военные готовятся к возвращению на Восток: фото

На Львовщине военнослужащие готовятся к возвращению на Восток. На Яворовском полигоне тренируется 93 отдельная механизированная бригада, получившая название "Холодный Яр" – в честь повстанцев.

Боевые пехотинцы уже закаленные в тяжелых боях за Иловайск, Пески и Донецкий аэропорт. Сейчас же отрабатывают все навыки под руководством натовских инструкторов.

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Через месяц военные возвращаются на Восток. Поэтому активно тренируются под руководством инструкторов НАТО

У канадского контингента много функций, здесь в Яворове мы готовим бригадные подразделения, для дальнейших операций в Украине. Бригада очень хорошо мотивирована и подготовлена, не хватает, возможно, немного практики, но эти навыки они получают здесь, на полигоне,

– рассказал командующий операцией UNIFIER Канада Джефф Туп.

Навыки в этот раз отрабатывают в обороне. Как и на Востоке, техника и пехота 93-й бригады стоит на позициях незыблемо.

Фото с учений украинских защитников:

Учения проходили с командирами отделений с отделениями, командирами взводов, взводные учения, сейчас находимся на участке, где проходят ротные тактические учения,

– отметил командир отделения 93-й бригады "Чапай".

Бойцы бригады "Холодный Яр" будут тренироваться на Львовщине до декабря. Далее – возвращаются с ротацией в зону Операции Объединенных Сил.