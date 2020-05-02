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      На Куликовом поле в Одессе полиция задержала трех человек: видео

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      На Куликовом поле в Одессе полиция задержала трех человек
      Празднование годовщины 2 мая в Одессе / Думская

      В Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года. Полиция задержала трех человек за нарушение общественного порядка. На них составили админпротоколы.

      Сначала правоохранители задержали 55-летнего одессита, который затеял спор с нецензурной бранью с прохожим. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

      К теме Зеленский о трагедии в Одессе 2 мая: Люди не должны гибнуть ради идеологических целей

      Его возмутил украинский язык стримера Валентина Ткачука, который вел прямую трансляцию. Нарушителя усмирили и доставили в Приморский отдел полиции, где на него был составлен протокол по статье 173 (мелкое хулиганство).

      Смотрите видео столкновения на Куликовом поле в Одессе:

      Что известно о других задержанных

      Позже в полиции сообщили, что составили админпротоколы еще на двух человек. Говорится о мужчинах, 1955 и 1972 года рождения, которых тоже отправили в полицейский участок с Куликового поля.

      Правоохранители отметили, что старший из них ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правилами карантина, он был без медицинской маски.

      Относительно него полицейские составили протоколы сразу по трем статьям:

      • 173 (мелкое хулиганство),
      • 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего)
      • 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей).

      Самый молодой мужчина будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде.

      Ситуация в Одессе во время празднования годовщины событий 2 мая: последние новости

      • Утром полиция окружила Куликовое поле. В Дом профсоюзов пускали только по два человека.
      • У площади собралось около 50 человек с цветами. В основном это любители России пенсионного или предпенсионного возраста. Среди них заметили экс-главу Одесского облсовета Николая Пундика, экс-нардепа Светлану Фабрикант, экс-нардепа Евгения Мураева, а также сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.
      • Позже сторонники России почти разошлись, а к площади пришло несколько десятков представителей патриотических организаций, которые рассредоточились небольшими группами. В частности, были замечены представители "Правого сектора", "Украинской добровольческой армии", "Сокола".
      • Впоследствии правоохранители сообщили, что с 15:00 Куликовое поле закрыто на санобработку.
      • Кроме того, представители патриотических организаций и жители города приносят цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, убитых 2 мая 2014 года в ходе уличных столкновений со сторонниками России.


      Украинцы несут цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова / Фото "Думская"

      Обратите внимание! За безопасностью в Одессе в шестую годовщину трагедии 2 мая следят более 1,5 тысячи правоохранителей. Среди них – работники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы.

      События в Одессе 2 мая 2014 года: главное

      • Шесть лет назад в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек.
      • Затем противостояния переместились на Куликовое поле, где был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев сбежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом.
      • Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 – получили ранения.
      • По информации активистов и очевидцев, антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия.
      • Пока никто из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле. 
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Полиция Столкновения в Одессе столкновения Новости Одессы
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