На Куликовом поле в Одессе полиция задержала трех человек: видео

В Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года. Полиция задержала трех человек за нарушение общественного порядка. На них составили админпротоколы.

Сначала правоохранители задержали 55-летнего одессита, который затеял спор с нецензурной бранью с прохожим. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

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Его возмутил украинский язык стримера Валентина Ткачука, который вел прямую трансляцию. Нарушителя усмирили и доставили в Приморский отдел полиции, где на него был составлен протокол по статье 173 (мелкое хулиганство).

Смотрите видео столкновения на Куликовом поле в Одессе:

Что известно о других задержанных

Позже в полиции сообщили, что составили админпротоколы еще на двух человек. Говорится о мужчинах, 1955 и 1972 года рождения, которых тоже отправили в полицейский участок с Куликового поля.

Правоохранители отметили, что старший из них ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правилами карантина, он был без медицинской маски.

Относительно него полицейские составили протоколы сразу по трем статьям:

173 (мелкое хулиганство),

185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего)

44-3 (нарушение правил относительно карантина людей).

Самый молодой мужчина будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде.

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Утром полиция окружила Куликовое поле. В Дом профсоюзов пускали только по два человека.

У площади собралось около 50 человек с цветами. В основном это любители России пенсионного или предпенсионного возраста. Среди них заметили экс-главу Одесского облсовета Николая Пундика, экс-нардепа Светлану Фабрикант, экс-нардепа Евгения Мураева, а также сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Позже сторонники России почти разошлись, а к площади пришло несколько десятков представителей патриотических организаций, которые рассредоточились небольшими группами. В частности, были замечены представители "Правого сектора", "Украинской добровольческой армии", "Сокола".

Впоследствии правоохранители сообщили, что с 15:00 Куликовое поле закрыто на санобработку.

Кроме того, представители патриотических организаций и жители города приносят цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, убитых 2 мая 2014 года в ходе уличных столкновений со сторонниками России.



Украинцы несут цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова / Фото "Думская"

Обратите внимание! За безопасностью в Одессе в шестую годовщину трагедии 2 мая следят более 1,5 тысячи правоохранителей. Среди них – работники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы.

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