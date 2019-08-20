На Львовщине вспыхнула африканская чума: что известно

На одной из крупнейших свиноферм Украины возле Стрыя обнаружили масштабную вспышку смертельной для животных болезни. Там умерли 320 свиней и уже объявили 40-дневном карантине. А на дороге к ферме появились блокпосты для дезинфекции транспорта.

Карантинную зону объявили в радиусе трех километров от свинофермы, где и обнаружили африканскую чуму. Теперь автомобили проверяют полицейские, а колеса машин обрабатывают хлорированным раствором.

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"С пятницы на субботу организовали два дисбарьера. Один с этой стороны от трассы Киев-Чоп и второй дисбарьер от села Кавское", – пояснил начальник Стрыйской районной ветеринарной больницы Роман Гаразд.



Колеса машин обрабатывают хлорированным раствором

В селе Кавское многие работают на зараженной ферме. Их успокоили, что людям болезнь не угрожает, но держать животных в хозяйстве нельзя. Поэтому некоторые крестьяне уже вырезали почти всех свиней.

"У нас этого вируса нет; а просто для профилактики. Мы зарежем завтра утром. Вчера резали свиней те, кто имел возможность", – рассказала жительница села Кавское Любовь.



Зона карантина

Болезнь на свиноферме обнаружили еще 16 августа. В хозяйстве умерли 320 поросят. Лечить африканскую чуму невозможно. Поэтому скорее всего все поголовье пойдет на уничтожение.

Инструкция предусматривает уничтожение поголовья. Всего поголовья. Это больше 90 тысяч. И все, что контактировало с больными животными – это одежда, корма, которые остались. Это специальные средства, которые контактировали,

– заявил начальник управления департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Игорь Ус.

Во Львовской областной государственной администрации подтвердили наличие африканской чумы у погибших животных. Это уже второй случай вспышки африканской чумы на Львовщине. В 2017 году ее обнаружили в частном хозяйстве на Старосамборщине. Тогда уничтожили все поголовье свиней.