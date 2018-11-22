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      На Лычаковском кладбище во Львове пытались зажечь файеры: подробности инцидента

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      Во Львове на Лычаковском кладбище студенты-поляки пытались зажечь файеры
      Во Львове на Лычаковском кладбище студенты-поляки пытались зажечь файеры / фото из открытых источников

      Полиция Львова задержала на Лычаковском кладбище трех мужчин, которые собирались зажечь файеры на кладбище. Это – иностранные студенты из Польши.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львова.

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      22 ноября на территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Лычаковское кладбище" охранники объекта задержали трех мужчин, которые пытались зажечь так называемые файеры (пиротехнические средства)
      – говорится в сообщении.

      Известно, что трое задержанных являются иностранными студентами в возрасте 22, 24 и 26 лет.

      Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, говорится о студентах из Польши, которые хотели совершить провокацию на месте польских военных захоронений.

      Правоохранители изъяли два использованных файера, пока они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

      По данному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Иностранцам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Польши Криминальные новости Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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