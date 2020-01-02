На Николаевщине горел тепловоз пассажирского поезда: фото

Вблизи станции Любино Николаевской области, горел тепловоз пассажирского поезда "Харьков – Херсон". Спасателям удалось ликвидировать пожар. В результате возгорания никто не пострадал.

Сообщение о пожаре в части поезда поступило к спасателям 2 января в 11:36, сообщили на сайте ГСЧС.

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Оказалось, что горит тепловоз пассажирского поезда "Харьков – Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области. На вызов сразу выехали пожарные.

Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но им не удалось,

– говорится в сообщении.



На Николаевщине горел тепловоз пассажирского поезда / ГСЧС в Николаевской области

Спасателям удалось локализовать и ликвидировать пожар. Причина возгорания – замыкание высоковольтной камеры одной из секций тепловоза.



Спасателям удалось ликвидировать пожар / ГСЧС в Николаевской области

Тепловоз отцепили от вагонов поезда и переместили на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.