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      На Николаевщине горел тепловоз пассажирского поезда: фото

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      Горел тепловоз поезда "Харьков – Херсон" / mk.dsns.gov.ua

      Вблизи станции Любино Николаевской области, горел тепловоз пассажирского поезда "Харьков – Херсон". Спасателям удалось ликвидировать пожар. В результате возгорания никто не пострадал.

      Сообщение о пожаре в части поезда поступило к спасателям 2 января в 11:36, сообщили на сайте ГСЧС.

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      Оказалось, что горит тепловоз пассажирского поезда "Харьков – Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области. На вызов сразу выехали пожарные.

      Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но им не удалось,
      – говорится в сообщении.

      пожежа миколаївщина
      На Николаевщине горел тепловоз пассажирского поезда / ГСЧС в Николаевской области

      Спасателям удалось локализовать и ликвидировать пожар. Причина возгорания – замыкание высоковольтной камеры одной из секций тепловоза.

      миколаївщина пожежа
      Спасателям удалось ликвидировать пожар / ГСЧС в Николаевской области

      Тепловоз отцепили от вагонов поезда и переместили на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Пожар Новости Украины Новости Николаева ГСЧС Новости Херсона Новости Харькова Железная дорога Транспорт
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