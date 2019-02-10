На Одесщину посреди зимы прилетели пеликаны и огромные цапли: фото и видео

В Одесской области зафиксировали на видео стаю кудрявых пеликанов, чей прилет является не характерным для февраля. Краснокнижных птиц заметили на территории национального природного парка "Тузловские лиманы".

"Здесь аж 12 редких птиц, занесенных в Красную книгу Украины и Международного союза охраны природы. Прилетев, они сразу начали активно бороздить акваторию лиманов в поисках рыбы", – сообщил в Facebook эколог Иван Русев.

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Опубліковано Ivan Rusev Понеділок, 4 лютого 2019 р.

В то же время в национальный парк раньше, чем обычно, вернулись огромные белые цапли.

Их размеренный и величественный полет, словно белых ангелов, оповещает о быстрых весенних изменениях в природных экосистемах. Если вернутся морозы, то улетят в дельту Дуная или на прибрежные водоемы Болгарии, для них это не проблема,

– добавил эколог.

Это не единственные случаи, когда птицы возвращаются в Украину посреди зимы. Так, в середине января 2018 года на Одесщину прилетел фламинго. Птицу заметили тоже в "Тузловских лиманах".