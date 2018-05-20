На улицы Львова выехал уникальный патруль полиции

20 мая во Львове на патрулирование впервые выехали полицейские-велосипедисты. Такой велопатруль будет действовать во Львове на постоянной основе, а официально первый день его работы запланирован на понедельник, 21 мая. Мероприятие, которое состоялось в воскресенье, было проведено в рамках львовского Велодня.

Старт работе львовского велопатруля дали перед Оперным театром, а потом полицейские на велосипедах приняли участие в "Велодне Львова-2018", в рамках которого преодолели вместе со всеми желающими велолюбителями 20-километровый маршрут, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"Я надеюсь, что это первые, но не последние патрульные, которых мы будем готовить в разрезе велопатруля. Ребята прошли соответствующую подготовку. Есть определенные особенности патрулирования на велосипедах, и, я думаю, что это очень круто, что сегодня во Львове мы запускаем велопатруль", – отметил начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.



Городской председатель Львова Андрей Садовый в свою очередь отметил, что город готов всячески содействовать развитию велопатруля и даже намерен докупить необходимое количество велосипедов.

Я помню, когда создавалась новая полиция: было великое призвание и было очень много желающих идти работать. Сегодня, возможно, очереди не стоят, но я убежден, что идея велопатрулей даст новый толчок и, возможно, появятся желающие идти в полицию и быть в велополиции. Город со своей стороны является готовым максимально приобщиться. Необходимое количество велосипедов мы готовы докупить, доукомплектовать. Полезно и выгодно. Всем большое спасибо,

– подчеркнул политик.

Добавим, что Львов стал 12 городом Украины, в котором работает велопатруль. Правоохранители на двухколесном транспорте будут работать только в двух парках – "Высокий Замок" и Парке имени Франко возле одноименного университета.

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Представление велопатруля во Львове: видео

Пока на улицы города каждый день будет выезжать два велопатруля, в каждом из которых будет по два инспектора. Всего львовский велопатруль состоит из десяти полицейских, которые будут работать посменно, но только днем.



"Зимой конечно патрулировать они не будут, потому что погодные условия не позволяют, будут работать пока будет теплая погода. Обеспечение у велопатруля идентично автопатрулю, единственное что форма – другая. Ни копейки бюджетных средств мы на это не потратили, все обеспечила Консультативная миссия Европейского союза", – добавляет Роман Пилипенко.

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По информации пресс-службы Львовской горсовета, в конце 2017 КМЕС передала патрульной полиции Львовской области 10 велосипедов, комплекты униформы и другое оборудование, стоимостью более чем 380 тысяч гривен (12 тысяч евро), а потом правоохранители прошли специальную подготовку патрулирования улиц на таком транспорте.

Фото: 24 Канал, "Громадське радио", пресс-служба Львовского городского совета