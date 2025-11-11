Нардеп Железняк раскрыл, где скрывается подозреваемый в коррупции Миндич

НАБУ и САП провели операцию, разоблачившую масштабную коррупционную схему в энергетике Украины. Однако главным фигурантам махинаций удалось пересечь государственную границу. Появилась информация о том, в какой стране могут скрываться коррупционеры.

О вероятном местонахождении Тимура Миндича и братьев Цукерманов сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Читайте также "Карлсон", "Тенор" и "Рокет": кто придумал клички коррупционерам в сфере энергетики

Где сейчас Миндич и Цукерманы?

Сообщается, что их заметили в Израиле, а именно в городе Тель-Авив. Именно там они, вероятно, временно поселились после того, как НАБУ и САП активизировали расследование схем с "откатами" в государственных энергетических контрактах.

Пока нет официальной информации, которая бы подтвердила местонахождение подозреваемых, однако источники в антикоррупционных структурах отмечают, что после обнародования деталей операции "Мидас" несколько ключевых лиц дела, в том числе и сам Тимур Миндич, выехали из страны буквально за несколько часов до обысков.

К слову, 10 ноября НАБУ провело обыски у Тимура Миндича, но бизнесмена дома не застали. По информации СМИ, он покинул страну накануне. Совладелец "Квартала 95" смог выехать за границу до обысков, поскольку НАБУ не установило на него пограничные индексы задержания.

Что известно о роли Миндича в схеме?