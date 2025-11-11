Нардеп Железняк раскрыл, где скрывается подозреваемый в коррупции Миндич
- Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что подозреваемых в коррупции, в частности Тимура Миндича, заметили в одной из стран Европы.
- Сам Миндич покинул Украину перед обысками НАБУ.
НАБУ и САП провели операцию, разоблачившую масштабную коррупционную схему в энергетике Украины. Однако главным фигурантам махинаций удалось пересечь государственную границу. Появилась информация о том, в какой стране могут скрываться коррупционеры.
О вероятном местонахождении Тимура Миндича и братьев Цукерманов сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.
Где сейчас Миндич и Цукерманы?
Сообщается, что их заметили в Израиле, а именно в городе Тель-Авив. Именно там они, вероятно, временно поселились после того, как НАБУ и САП активизировали расследование схем с "откатами" в государственных энергетических контрактах.
Пока нет официальной информации, которая бы подтвердила местонахождение подозреваемых, однако источники в антикоррупционных структурах отмечают, что после обнародования деталей операции "Мидас" несколько ключевых лиц дела, в том числе и сам Тимур Миндич, выехали из страны буквально за несколько часов до обысков.
К слову, 10 ноября НАБУ провело обыски у Тимура Миндича, но бизнесмена дома не застали. По информации СМИ, он покинул страну накануне. Совладелец "Квартала 95" смог выехать за границу до обысков, поскольку НАБУ не установило на него пограничные индексы задержания.
Что известно о роли Миндича в схеме?
НАБУ разоблачило большую коррупционную сделку в энергетике под руководством "Карлсона" (Тимура Миндича), который отмывал деньги через "прачечную".
На обнародованных аудиозаписях можно услышать разговоры "Карлсона" с экс-министром энергетики Германом Галущенко о взятках, "безопасности" и бронировании через фиктивное трудоустройство.
Схему координировали из квартиры в Киеве: "Карлсон" распределял наличные и влиял на чиновников в энергетике и обороне.
Кроме того, Тимур Миндич, вероятно, оказывал влияние на бывших министров Германа Галущенко и Рустема Умерова в энергетической и оборонной сферах, обеспечивая себе и своим компаниям финансовые преимущества.
По данным САП, взамен он предоставлял высокопоставленным чиновникам "покровительство" перед Зеленским.