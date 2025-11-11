Нардеп Железняк розкрив, де переховується підозрюваний у корупції Міндіч

НАБУ та САП провели операцію, що викрила масштабну корупційну схему в енергетиці України. Однак головним фігурантам махінацій вдалося перетнути державний кордон. З'явилася інформація про те, у якій країні можуть переховуватися корупціонери.

Про ймовірне місцеперебування Тимура Міндіча та братів Цукерманів повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

Де зараз Міндіч та Цукермани?

Повідомляється, що їх помітили в Ізраїлі, а саме в місті Тель-Авів. Саме там вони, ймовірно, тимчасово оселилися після того, як НАБУ та САП активізували розслідування щодо схем із "відкатами" у державних енергетичних контрактах.

Наразі немає офіційної інформації, яка б підтвердила місце перебування підозрюваних, однак джерела в антикорупційних структурах зазначають, що після оприлюднення деталей операції "Мідас" кілька ключових осіб справи, зокрема й сам Тимур Міндіч, виїхали з країни буквально за кілька годин до обшуків.

До слова, 10 листопада НАБУ провело обшуки в Тимура Міндіча, але бізнесмена вдома не застали. За інформацією ЗМІ, він покинув країну напередодні. Співвласник "Кварталу 95" зміг виїхати за кордон до обшуків, оскільки НАБУ не встановило на нього прикордонні індекси затримання.

Що відомо про роль Міндіча в схемі?