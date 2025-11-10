НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Утром 10 ноября СМИ сообщили о том, что у бывшего министра энергетики Германа Галущенко проводят обыски. Также это подтвердил нардеп Ярослав Железняк.

По словам народного депутата, с обысками стражи порядка пришли также и в "Энергоатом", передает 24 Канал.

Смотрите также В Минобороны сказали, кто может оформить отсрочку от мобилизации, не выходя из дома

Что известно об обысках НАБУ 10 ноября?

Позже НАБУ и САП обнародовали заявление, в котором сообщили, что они проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Детективы задокументировали деятельность высокоуровневой организации.

Утверждается, что участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

На разоблачение ушло 15 месяцев. За этот период детективам пришлось прослушать 1000 аудиозаписей.

Разоблачение коррупции в энергетике / Фото НАБУ и САП

Отметим, что Ярослав Железняк неоднократно обвинял экс-министра энергетики и "Энергоатом" в коррупции. С 2021 года Галущенко занимал должность министра энергетики Украины. В июле 2025 года он был назначен министром юстиции, а Минэнерго возглавила Светлана Гринчук.

К слову, 10 ноября, как пишет "Украинская правда", с обысками пришли также и к совладельцу "Квартала 95" Тимура Миндичу. По данным издания, он скрылся из страны за несколько часов до обысков.

Что известно про последние разоблачения НАБУ?