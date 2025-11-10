НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
- НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- С обысками пришли к экс-министру энергетики Герману Галущенко.
Утром 10 ноября СМИ сообщили о том, что у бывшего министра энергетики Германа Галущенко проводят обыски. Также это подтвердил нардеп Ярослав Железняк.
По словам народного депутата, с обысками стражи порядка пришли также и в "Энергоатом", передает 24 Канал.
Что известно об обысках НАБУ 10 ноября?
Позже НАБУ и САП обнародовали заявление, в котором сообщили, что они проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Детективы задокументировали деятельность высокоуровневой организации.
Утверждается, что участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
На разоблачение ушло 15 месяцев. За этот период детективам пришлось прослушать 1000 аудиозаписей.
Отметим, что Ярослав Железняк неоднократно обвинял экс-министра энергетики и "Энергоатом" в коррупции. С 2021 года Галущенко занимал должность министра энергетики Украины. В июле 2025 года он был назначен министром юстиции, а Минэнерго возглавила Светлана Гринчук.
К слову, 10 ноября, как пишет "Украинская правда", с обысками пришли также и к совладельцу "Квартала 95" Тимура Миндичу. По данным издания, он скрылся из страны за несколько часов до обысков.
Что известно про последние разоблачения НАБУ?
- Заместитель генерального директора "Атомэнергомаш" задержана за систематическое получение взяток от компании-подрядчика. Общая сумма вымогательств достигала более 6,6 миллиона гривен.
- НАБУ объявило подозрение двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний по делу о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины.
- СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр, оборот которого достигал 15 миллиардов гривен, при участии экс-руководящих ГНС. 11 участников преступной схемы объявили о подозрении, а руководителя центра задержали при попытке побега за границу.