НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Вранці 10 листопада ЗМІ повідомили про те, що у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка проводять обшуки. Також це підтвердив нардеп Ярослав Железняк.

За словами народного депутата, з обшуками правоохоронці прийшли також і в "Енергоатом", передає 24 Канал.

Що відомо про обшуки НАБУ 10 листопада?

Пізніше НАБУ і САП оприлюднили заяву, у якій повідомили про те, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Детективи задокументували діяльність високорівневої злочинної організації.

Стверджується, що учасники угруповання побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

На викриття пішло 15 місяців. За цей період детективам довелося прослухати 1000 аудіозаписів.

Зауважимо, що Ярослав Железняк неодноразово звинувачував ексміністра енергетики та "Енергоатом" у корупції.

З 2021 року Галущенко обіймав посаду міністра енергетики України. У липні 2025 року його призначили міністром юстиції, а Міненерго очолила Світлана Гринчук.

До слова, 10 листопада, як пише "Українська правда", з обшуками прийшли також і до співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча. За даними видання, він втік з країни за кілька годин до обшуків.

Що відомо останні викриття НАБУ?