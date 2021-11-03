Об этом сообщили в телеграм-каналах 2 ноября. А уже на следующий день соответствующая информация появилась на сайте НАБУ.

К теме Бизнесмена Галантерника объявили в национальный и международный розыск

Подозревают в отмывании

В этой публикации полностью подтвердили то, что было известно ранее. Уроженца Одессы действительно разыскивают из-за вероятного незаконного завладения активами тергромады города.

Однако есть и другое нарушение закона, которое инкриминируют Галантернику. Правоохранители предполагают, что он занимался легализацией незаконно полученных доходов.



Публикация о розыске Галантерника / Скриншот 24 канала

Что было известно ранее

Анонимные источники сообщили журналистам, что одесский бизнесмен 31 августа выехал из Харькова за границу. Это якобы удалось благодаря договоренности с пограничниками, которые пообещали не сообщать детективам НАБУ.

По данным Бюро, Галантерник вместе с сообщниками завладели 6 земельными участками в Одессе, на которых возвели дома. Этим занималась компания "Будова", которую связывают с бизнесменом.

Основное о деле захвата земли в Одессе

6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли в Одессе. На момент этой публикации она уже подписала подозрение в этом деле 5 людям. Среди них был мэр города Геннадий Труханов, бывший главный прокурор Одесской области Олег Жученко, Галантерник и другие.

Впоследствии фигурантов дела начали выпускать под залог. 11 октября Труханов вышел из СИЗО под залог 30 миллионов гривен. Через 2 дня также под залог на свободу вышла Поповская, а впоследствии и Жученко. У каждого из подозреваемых суммы залога были значительно меньше, чем у мэра города.