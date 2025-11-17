"Рано или поздно мы придем": НАБУ призывает причастных к коррупционным схемам "сдаваться" самостоятельно
- НАБУ призывает лиц, причастных к коррупционным схемам вокруг НАЭК "Энергоатом", сотрудничать со следствием.
- Александр Абакумов заявил, что бюро уже имеет много доказательств.
Следователи НАБУ продолжают обнародовать материалы разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Поэтому они призвали всех лиц, которые могут быть причастны к коррупционным схемам вокруг НАЭК "Энергоатом", добровольно явиться к детективам и не ждать принудительного вызова или обысков.
Такое заявление во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады 17 ноября сделал главный детектив НАБУ Александр Абакумов, передает 24 Канал.
Как в НАБУ высказались в адрес причастных к коррупции?
Руководитель следственной группы по делу Энергоатома Абакумов отметил, что Национальное антикоррупционное бюро уже обладает огромным массивом доказательств.
У нас очень много записей. < ... > И рано или поздно мы ко всем, кто у нас есть привлечен к этой преступной деятельности, придем с соответствующими вопросами,
– сказал Абакумов.
По его словам, добровольное сотрудничество со следствием может существенно смягчить будущее наказание для тех, кто решит способствовать расследованию.
Со своей стороны директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что антикоррупционные органы остаются устойчивыми к любому внешнему давлению.
Он также пообещал публично разоблачать все попытки препятствования расследованию.
Интересно! Глава ГУР МО Кирилл Буданов в комментарии 24 Каналу высоко оценил работу антикоррупционных органов. По его словам, антикоррупционные органы отлично сработали, разоблачив незаконную схему. Теперь за дело должен взяться суд. В то же время коррупция такого масштаба способна серьезно пошатнуть доверие международных партнеров к Украине, особенно когда речь идет о дальнейшей финансовой и военной поддержке.
Подробности разоблачения масштабной коррупционной схемы
10 ноября НАБУ и САП сообщили, что в рамках расследования коррупции в НАЭК "Энергоатом" получили тысячи часов аудиозаписей, которые подтверждают деятельность устойчивой преступной организации, действовавшей на самом высоком уровне государственной энергетической компании.
По данным следствия, на записях зафиксированы разговоры бизнесмена Тимура Миндича, действующего министра юстиции Германа Галущенко, представителя Энергоатома Дмитрия Басова и советника министра Игоря Миронюка. Эти материалы, как утверждают в НАБУ, прямо указывают на систематическое вымогательство "откатов" в размере 10-15% от суммы каждого контракта с контрагентами компании.
Параллельно НАБУ и САП официально объявили о подозрениях в незаконном обогащении нескольким фигурантам дела, в частности бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву. Также Зеленский отстранил из состава СНБО Германа Галущенко и Светлану Гринчук.
Сейчас расследование коррупционных схем продолжается, продолжаются также и судебные дела о причастности должностных лиц к хищению денег в области энергетики.