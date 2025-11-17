"Рано или поздно мы придем": НАБУ призывает причастных к коррупционным схемам "сдаваться" самостоятельно

Следователи НАБУ продолжают обнародовать материалы разоблачения масштабных коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Поэтому они призвали всех лиц, которые могут быть причастны к коррупционным схемам вокруг НАЭК "Энергоатом", добровольно явиться к детективам и не ждать принудительного вызова или обысков.

Такое заявление во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады 17 ноября сделал главный детектив НАБУ Александр Абакумов, передает 24 Канал.

Как в НАБУ высказались в адрес причастных к коррупции?

Руководитель следственной группы по делу Энергоатома Абакумов отметил, что Национальное антикоррупционное бюро уже обладает огромным массивом доказательств.

У нас очень много записей. < ... > И рано или поздно мы ко всем, кто у нас есть привлечен к этой преступной деятельности, придем с соответствующими вопросами,

– сказал Абакумов.

По его словам, добровольное сотрудничество со следствием может существенно смягчить будущее наказание для тех, кто решит способствовать расследованию.

Со своей стороны директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что антикоррупционные органы остаются устойчивыми к любому внешнему давлению.

Он также пообещал публично разоблачать все попытки препятствования расследованию.

Интересно! Глава ГУР МО Кирилл Буданов в комментарии 24 Каналу высоко оценил работу антикоррупционных органов. По его словам, антикоррупционные органы отлично сработали, разоблачив незаконную схему. Теперь за дело должен взяться суд. В то же время коррупция такого масштаба способна серьезно пошатнуть доверие международных партнеров к Украине, особенно когда речь идет о дальнейшей финансовой и военной поддержке.

