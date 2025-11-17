"Рано чи пізно ми прийдемо": НАБУ закликає причетних до корупційних схем "здаватися" самостійно

Слідчі НАБУ продовжують оприлюднювати матеріали викриття масштабних корупційних схем в енергетичному секторі України. Тому вони закликали всіх осіб, які можуть бути причетні до корупційних схем навколо НАЕК "Енергоатом", добровільно з'явитися до детективів і не чекати примусового виклику чи обшуків.

Таку заяву під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 17 листопада зробив головний детектив НАБУ Олександр Абакумов, передає 24 Канал.

Як у НАБУ висловилися на адресу причетних до корупції?

Керівник слідчої групи у справі Енергоатому Абакумов наголосив, що Національне антикорупційне бюро вже володіє величезним масивом доказів.

У нас дуже багато записів. < ... > І рано чи пізно ми до всіх, хто в нас є залучений до цієї злочинної діяльності, прийдемо з відповідними питаннями,

– сказав Абакумов.

За його словами, добровільна співпраця зі слідством може суттєво пом'якшити майбутнє покарання для тих, хто вирішить сприяти розслідуванню.

Зі свого боку директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що антикорупційні органи залишаються стійкими до будь-якого зовнішнього тиску.

Він також пообіцяв публічно викривати всі спроби перешкоджання розслідуванню.

Цікаво! Очільник ГУР МО Кирило Буданов в коментарі 24 Каналу високо оцінив роботу антикорупційних органів. За його словами, антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему. Тепер за справу має взятися суд. Водночас корупція такого масштабу здатна серйозно похитнути довіру міжнародних партнерів до України, особливо коли йдеться про подальшу фінансову та військову підтримку.

