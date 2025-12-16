Найдено оружие, что использовал киллер: Кравченко обнародовал новые детали в убийстве Парубия

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал новые детали по убийству Андрея Парубия во Львове. Было обнаружено дополнительное оружие, а также новые доказательства по делу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Руслана Кравченко и Службу безопасности Украины.

Что рассказал Кравченко о новых обнаруженных доказательствах?

Руслан Кравченко отметил, что прокуратура, Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают расследование по делу убийства народного депутата Украины Андрея Парубия. По словам генпрокурора были обнаружены новые, принципиально важные результаты.

Первое. В ходе следственных действий и совместных оперативных мероприятий обнаружен и изъят пистолет, из которого был убит Андрей Парубий. Именно это оружие подозреваемый пытался скрыть в специально оборудованном "тайнике",

– отметил генеральный прокурор.

Также он отметил, что правоохранители получили новые доказательства, которые свидетельствуют, что подозреваемый совершил не только умышленное убийство, но и ряд тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Новые доказательства по делу об убийстве Андрея Парубия / Видео с фейсбука Руслана Кравченко

Кравченко подчеркнул, что, в связи с появлением новых доказательств гражданину дополнительно квалифицировали подозрение за государственную измену, а также оправдание и глорификацию вооруженной агрессии России.

Справочно! Глорификация – это процесс возвеличивания, восхваления или признания правомерности определенных лиц, действий или явлений, что часто имеет негативную окраску, особенно в контексте войны и агрессии, когда речь идет о прославлении врага, его действий и оккупантов.

"Следствием установлено, что подозреваемый действовал в пользу спецслужб России в условиях военного положения: передавал врагу информацию о размещении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины, предоставлял разведывательные материалы для координации диверсионной деятельности. Также задокументированы факты публичного оправдания агрессии России, глорификации действий государства-агрессора и отрицание факта войны, начатой в 2014 году", – отметил генеральный прокурор.

Руслан Кравченко отметил, что подозреваемый длительное время целенаправленно готовился к убийству народного депутата – собирал информацию о маршрутах и местах его пребывания, получил огнестрельное оружие от своих кураторов из России, и 30 августа хладнокровно совершил 8 выстрелов, в Андрея Парубия в результате которых народный депутат погиб на месте.

Как выглядел пистолет, из которого стреляли в Парубия?

Служба безопасности рассказала, что разыскала пистолет киллера, из которого убили Андрея Парубия.

Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители разыскали во время расследования резонансного преступления. Это огнестрельное оружие с глушителем находилось в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия,

– отметили правоохранители.

В СБУ подчеркнули, что, по результатам экспертиз, именно из этого пистолета был сделан смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии обнаружены следы ДНК киллера.

Правоохранители обнаружили оружие, из которого стреляли в Парубия / Фото СБУ

Кроме этого, была получена видеозапись, на которой подозреваемый обустраивает тайник с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из России.

"По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины", – объяснили в службе.