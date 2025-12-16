Знайдено зброю, яку використав кілер: Кравченко оприлюднив нові деталі у вбивстві Парубія

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко опублікував нові деталі з убивства Андрія Парубія у Львові. Була виявлена додаткова зброя, а також нові докази у справі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Руслана Кравченка та Службу безпеки України.

До теми У Львові відкрили меморіальну таблицю вбитому Андрію Парубію

Що розповів Кравченко про нові виявлені докази?

Руслан Кравченко зазначив, що прокуратура, Служба безпеки України та Національна поліція продовжують розслідування у справі вбивства народного депутата України Андрія Парубія. За словами генпрокурора були виявлені нові, принципово важливі результати.

Перше. У ході слідчих дій та спільних оперативних заходів виявлено й вилучено пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. Саме цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому "схроні",

– зазначив генеральний прокурор.

Також він наголосив, що правоохоронці отримали нові докази, які свідчать, що підозрюваний учинив не лише умисне вбивство, а й низку тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

Нові докази у справі про вбивство Андрія Парубія / Відео з фейсбуку Руслана Кравченка

Кравченко підкреслив, що, у зв'язку з появою нових доказів громадянину додатково кваліфікували підозру за державну зраду, а також виправдовування та глорифікацію збройної агресії Росії.

Довідково! Глорифікація – це процес звеличення, вихваляння або визнання правомірності певних осіб, дій чи явищ, що часто має негативне забарвлення, особливо в контексті війни та агресії, коли йдеться про прославляння ворога, його дій та окупантів.

"Слідством встановлено, що підозрюваний діяв на користь спецслужб Росії в умовах воєнного стану: передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України, надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності. Також задокументовано факти публічного виправдовування агресії Росії, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році", – зазначив генеральний прокурор.

Руслан Кравченко зауважив, що підозрюваний тривалий час цілеспрямовано готувався до вбивства народного депутата – збирав інформацію про маршрути та місця його перебування, отримав вогнепальну зброю від своїх кураторів з Росії, і 30 серпня холоднокровно здійснив 8 пострілів, в Андрія Парубія внаслідок яких народний депутат загинув на місці.

Який вигляд мав пістолет, з якого стріляли в Парубія?

Служба безпеки розповіла, що розшукала пістолет кілера, з якого вбили Андрія Парубія.

Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником перебувала у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія,

– зазначили правоохоронці.

У СБУ підкреслили, що, за результатами експертиз, саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера.

Правоохоронці виявили зброю, з якої стріляли в Парубія / Фото СБУ

Крім цього, було отримано відеозапис, на якому підозрюваний облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та "звітує" про це своєму кураторові з Росії.

"За попередніми даними, знайдену зброю надалі планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України", – пояснили у службі.