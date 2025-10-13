Нам не хватило одного звонка, – Зеленский о том, почему говорил с Трампом два дня подряд

Владимир Зеленский на днях провел 2 телефонных разговора с Дональдом Трампом. Они обсуждали российские атаки на энергетику, гражданскую инфраструктуру, вопросы ПВО.

Президент Украины, заметил, что одного звонка им не хватило. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и руководительницы европейской дипломатии Каи Каллас 13 октября.

Смотрите также Украина ожидает проблем с электричеством на фоне атак России, – Зеленский

Что сказал Зеленский о разговорах с Трампом?

Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом российские атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру, вопрос ПВО.

Отдельно поднимался вопрос о новых дальнобойных возможностей Украины.

И мы об этом с ним говорили подробно. Нам не хватило одного звонка, мы договорились на следующий день. В воскресенье (12 октября – 24 Канал) мы в более широком кругу обсуждали уже большие детали именно тех вызовов и именно того, что мы хотим и чего ожидаем от США, где мы видим их поддержку,

– отметил глава государства.

Он добавил, что обсуждали и поле боя. Мнения обоих президентов по этому поводу сошлись – "у России ничего не получается".

Дальнейшие шаги Украина и США планируют обсудить во время совместной встречи.

Переговоры в США