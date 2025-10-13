Нам не вистачило одного дзвінка, – Зеленський про те, чому говорив з Трампом два дні поспіль

Володимир Зеленський днями провів 2 телефонні розмови з Дональдом Трампом. Вони обговорювали низку важливих питань щодо України.

Президент України, зауважив, що одного дзвінка їм не вистачило. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільний брифінг Зеленського та очільниці європейської дипломатії Каї Каллас 13 жовтня.

Що сказав Зеленський про розмови із Трампом?

Зеленський розповів, що обговорював із Трампом російські атаки на енергетику та цивільну інфраструктуру, питання ППО.

Окремо підіймалося питання щодо нових далекобійних спроможностей України.

І ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінка, ми домовилися наступного дня. В неділю (12 жовтня – 24 Канал) ми в ширшому колі обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо і чого очікуємо від США, де ми бачимо їх підтримку,

– зазначив глава держави.

Він додав, що обговорювали й поле бою. Думки обох президентів щодо цього зійшлися – "у Росії нічого не виходить".

Подальші кроки Україна та США планують обговорити під час спільної зустрічі.

