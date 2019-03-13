Нападения на активистов в Одессе заказала ОЗУ Галантерника, – Михаил Кузаконь

Пророссийская организованная преступная группировка Владимира Галантерника готовит в Одессе новую "русскую весну" и фактически создала "Одесскую уголовную республику".

Об этом сообщил во время брифинга в городе Киеве одесский проукраинский активист Михаил Кузаконь, который передал руководителям ГПУ, СБУ, МВД и Национальной полиции сообщения о преступлениях ОПГ Галантерника, в частности о нападениях и покушениях на украинских активистов.

"В Одессе идет настоящая война между патриотами Украины и сепаратистами во главе с криминальными группами, которых поддерживает городская власть и местные правоохранительные органы. За нападениями на проукраинских активистов стоит ОЗУ Галантерника. В поданном заявлении подробно расписано распределение ролей в ОПГ и их связь, как минимум, с 14-ю нападениями на общественных активистов. Почти всеми нападениями и рейдерскими захватами руководит руководитель "силового крыла" группировки Галантеринка – полковник МВД, экс-руководитель милиции Одессы Владимир Босенко. Правоохранительную "крыша" ОПГ выполняет прокурор Одесской области Олег Жученко. Выделение бюджетного финансирования для реализации преступных замыслов ОПГ обеспечивает мэр Одессы Геннадий Труханов", – заявил активист, которому также неоднократно угрожали и на которого было совершено покушение на убийство.

Михаил Кузаконь сообщил, что, кроме руководства правоохранительных органов, сведения о деятельности ОПГ Галантерника переданы членам Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно расследования дела Екатерины Гандзюк. Кроме того, полный перевод всех официальных документов и обращения по международному расследованию будет отправлено посольствам стран Большой семерки.

"В Одессе "силовое крыло" ОПГ Галантерника под прикрытием правоохранительных органов и местной власти захватило часть территории единственного в регионе военного аэродрома "Одесса-Школьный". На данный момент титушки в балаклавах продолжают попытки парализовать его работу. Одесские правоохранители вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины, максимально способствуют сепаратистам и саботируют уголовные дела относительно нападений на украинских активистов. Лояльность правоохранительных органов и местной власти к ОЗУ Галантерника могут привести к очередной вспышке "русской весны" и создание "Одесской криминальной республики", что было остановлено силами местных активистов в 2014 году. Одессе нужна помощь всех неравнодушных украинцев. И в первую очередь – центральных органов правоохранительных структур, их руководителей и народных избранников. Мы, жители Одессы, требуем принять безотлагательные меры, чтобы остановить "русскую весну", – подчеркнул Михаил Кузаконь.

Напомним, в последнее время на Юге Украины было совершено покушения на убийство и нападения на следующих журналистов, волонтеров и активистов: Светлану Поджога, Алину Радченко, Сергея Стерненка (трижды), Виталия Устименко, Андрея Вагапова, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Кроме того, двое активистов – Екатерина Гандзюк и Виталий Олешко – были убиты.

Справка



Михаил Кузаконь – украинский общественный активист, который борется с незаконными решениями Одесского городского совета в пользу организованной преступной группировки Галантерника. Он системно выступает против незаконных застроек и регулярно разоблачает злоупотребления одесской власти в местных СМИ. В частности, вместе с другими одесситами он раскрыл схему ограбления города через покупку здания завода "Краян" и выделения территории единственного в регионе военного аэродрома "Одесса-Школьный" под жилую застройку. За это ему неоднократно угрожали и пытались убить.