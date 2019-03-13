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      Нападения на активистов в Одессе заказала ОЗУ Галантерника, – Михаил Кузаконь

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      Михаил Кузаконь
      Михаил Кузаконь

      Пророссийская организованная преступная группировка Владимира Галантерника готовит в Одессе новую "русскую весну" и фактически создала "Одесскую уголовную республику".

      Об этом сообщил во время брифинга в городе Киеве одесский проукраинский активист Михаил Кузаконь, который передал руководителям ГПУ, СБУ, МВД и Национальной полиции сообщения о преступлениях ОПГ Галантерника, в частности о нападениях и покушениях на украинских активистов.

      "В Одессе идет настоящая война между патриотами Украины и сепаратистами во главе с криминальными группами, которых поддерживает городская власть и местные правоохранительные органы. За нападениями на проукраинских активистов стоит ОЗУ Галантерника. В поданном заявлении подробно расписано распределение ролей в ОПГ и их связь, как минимум, с 14-ю нападениями на общественных активистов. Почти всеми нападениями и рейдерскими захватами руководит руководитель "силового крыла" группировки Галантеринка – полковник МВД, экс-руководитель милиции Одессы Владимир Босенко. Правоохранительную "крыша" ОПГ выполняет прокурор Одесской области Олег Жученко. Выделение бюджетного финансирования для реализации преступных замыслов ОПГ обеспечивает мэр Одессы Геннадий Труханов", – заявил активист, которому также неоднократно угрожали и на которого было совершено покушение на убийство.

      Михаил Кузаконь сообщил, что, кроме руководства правоохранительных органов, сведения о деятельности ОПГ Галантерника переданы членам Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно расследования дела Екатерины Гандзюк. Кроме того, полный перевод всех официальных документов и обращения по международному расследованию будет отправлено посольствам стран Большой семерки.

      "В Одессе "силовое крыло" ОПГ Галантерника под прикрытием правоохранительных органов и местной власти захватило часть территории единственного в регионе военного аэродрома "Одесса-Школьный". На данный момент титушки в балаклавах продолжают попытки парализовать его работу. Одесские правоохранители вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины, максимально способствуют сепаратистам и саботируют уголовные дела относительно нападений на украинских активистов. Лояльность правоохранительных органов и местной власти к ОЗУ Галантерника могут привести к очередной вспышке "русской весны" и создание "Одесской криминальной республики", что было остановлено силами местных активистов в 2014 году. Одессе нужна помощь всех неравнодушных украинцев. И в первую очередь – центральных органов правоохранительных структур, их руководителей и народных избранников. Мы, жители Одессы, требуем принять безотлагательные меры, чтобы остановить "русскую весну", – подчеркнул Михаил Кузаконь.

      Напомним, в последнее время на Юге Украины было совершено покушения на убийство и нападения на следующих журналистов, волонтеров и активистов: Светлану Поджога, Алину Радченко, Сергея Стерненка (трижды), Виталия Устименко, Андрея Вагапова, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Кроме того, двое активистов – Екатерина Гандзюк и Виталий Олешко – были убиты.

      Справка

      Михаил Кузаконь – украинский общественный активист, который борется с незаконными решениями Одесского городского совета в пользу организованной преступной группировки Галантерника. Он системно выступает против незаконных застроек и регулярно разоблачает злоупотребления одесской власти в местных СМИ. В частности, вместе с другими одесситами он раскрыл схему ограбления города через покупку здания завода "Краян" и выделения территории единственного в регионе военного аэродрома "Одесса-Школьный" под жилую застройку. За это ему неоднократно угрожали и пытались убить.

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      Теги: Новости политики ГПУ Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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