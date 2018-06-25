Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы

В течение двух месяцев в Украине произошло пять нападений на поселения ромов. Во время погрома 23 июня возле Львова погиб один ром, еще несколько ранены.

Почему продолжаются нападения на ромов, кто за этим стоит и как урегулировать ситуацию, разбирались журналисты 24 канала.

Сколько ромов в Украине и где они проживают?

По официальным данным переписей – в Украине проживает около 50 тысяч ромов. Представители ромских общин утверждают, что на самом деле – более 300 тысяч. В Украине действует 47 очагов ромского совета. Больше всего ромов проживает в Закарпатье – около 60 тысяч. Много в Одесской области, в Харькове и Днепре.

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Менеджер Ромской программной инициативы Сергей Пономарев в интервью "Экспресс" отметил, что документы отсутствуют в 2-10 процентов ромов. Больше всего имеют проблемы с получением документов на Закарпатье и Одесской области – из-за специфического подхода государственных органов.

"Попрошайничество – это не вопрос сознательного выбора человека. Очевидно, эти ромы не могут найти для себя работу. Но таких около 5-10 процентов – в основном, это выходцы из закарпатских ромских общин, которые исключены из любых общественных процессов. На самом деле, почему мы видим ромов, которые попрошайничают? Потому что они отличаются внешним видом. В то же время просят деньги и много украинцев", – отмечает Пономарев.

Почему участились нападения на ромов?

Напомним, в апреле-июне на ромов нападали пять раз: раз в Тернополе и по два раза в Киеве и Львове. Как правило, это молодые люди с ультраправыми взглядами. Нападающих задержали, против них возбуждены уголовные производства. МВД и Нацполиция пообещали расследовать эти преступления. Министр внутренних дел Арсен Аваков лично сделал такое заявление. Впрочем, как утверждает директор Ромской программной инициативы Международного фонда "Возрождение" Ольга Жмурко, дела в суд до сих пор не дошли. Зато так называемые национальные дружины раздают на улицах Киева листовки с призывами выселять ромов "и никакого наказания тем, кто выселял, громил, поджигал".

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Погром ромов, который произошел вечером 23 июня возле Львова, быстро получил огласку. По словам Жмурко, напали на небольшое поселение, о котором мало кто знал. Люди приехали из разных сел Закарпатья на сезонные заработки – копать металл, сортировать мусор – и жили подальше от людских глаз. В лагере находились 10 взрослых, среди которых – беременная женщина, на которую также напали, и четверо детей. Молодые люди, которые совершили нападение, принадлежат к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division. Это уже не первый их "подвиг". Ранее "трезвые и злые" нападали на наркозависимых и бездомных.

В результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы. Полиция задержала всех нападающих – одиннадцать молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова. Также полицейские установили и задержали 20-летнего организатора нападения.

Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

"Мы осуждаем очередное нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – написал пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтген в Twitter.

По мнению политического эксперта Валерия Дымова, если преступник не наказан, это мотивирует к следующему преступлению. Общество, говорит он, должно быть уверенным, что каждый, кто совершает незаконные действия против любого человека, должен быть наказан.

Ольга Жмурко считает, что проблема в процессах дегуманизации общества.

"Трезвые и злые" сознательно ворвались в лагерь с факелами и оружием. Эта группировка совершила уже не первую такую ​​чистку. Однако они не получили подобной огласки, потому что обошлось без жертв – на бездомных, людей с наркозависимостью, то есть тех, чье присутствие добропорядочным членам общества если не мешает, то досаждает. Друзья-украинцы, не страшно? Не за ромов, а себя? За безнаказанность, за то, что на почве ненависти любой из вас может стать объектом насилия,

– отмечает Ольга Жмурко.

Некоторые наблюдатели считают, что насилие в отношении ромов – защитная реакция общества. Ведь представители ромов часто прибегают к насилию в отношении украинцев. А правоохранители бездействуют. И если Нацполиция не начнет принимать адекватные меры, то нападения на ромов продолжатся.

При этом, по словам Дымова, вряд ли за нападающими стоит какая-то политическая сила. Во-первых, ни одна политическая сила не взяла на себя ответственность. Во-вторых, это не выгодно, если учесть пристальное внимание Совета Европы и общества в целом к ​​этой проблеме. "Неполиткорректные" вещи, отмечает эксперт, не стоит делать составляющей своей политики.

Как изменить ситуацию?

В то же время Валерий Дымов отмечает, что проблема ромов и ксенофобских настроений в целом сегодня существует во многих западных странах.

Ксенофобские настроения существуют не только в Украине. Сегодня мы видим неприятие на Западе беженцев и вообще людей другого образа жизни. В Германии даже в правящей коалиции заявляют о том, что будут выгонять из страны тех, кто имеет прописку в других государствах ЕС. Такие проблемы есть в Италии, Греции. В США делают громкие заявления в отношении мигрантов,

– отмечает Дымов.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отмечает, что эта эволюция насилия будет более стремительной, чем кажется, если не положить этому конец сейчас.

"Атаки на ромов должны быть остановлены. Они не решают ни одной проблемы. Вместо этого порождают кучу новых – внутренних и международных. Правые вышли из 2014-2015 с перспективным статусом защитников и героев. Атаки на слабых со стороны отдельных групп, которые позиционируют себя как носителей правой идеологии и чувствуют в себе силу, порочат этот статус", – убежден Кулеба.

Валерий Дымов замечает: решить проблему ромов сложно из-за того, что их очень трудно интегрировать в общество.

Трудно интегрировать тех людей, которые ставят вопрос собственной идентичности именно в том, что они не хотят быть интегрированными. Сложно сделать социальные лифты в кастовой общине, какими являются ромы. Эти проблемы надо решать, но даже богатые страны не в состоянии. И они просто могут найти крайних – Украину, обращая внимание на нас, как государство, где нарушаются права нацменьшинств, чтобы скрыть собственные проблемы,

– считает Дымов.

Ольга Жмурко отмечает, что готовых рецептов решения проблемы нет. По ее словам, нужно разработать алгоритм социального сопровождения и системной превенции нарушений как со стороны жителей стихийных поселений, так и в их адрес – и общество получит сигнал о том, что вопросы работы с ромами под контролем, власть не потакает нападающим, но работает комплексно и пытается найти решение.

"Можно было ли предотвратить поджоги, изгнание и насилие, если бы работа с этими общинами велась со стороны социальных служб (хотя бы один визит в неделю), патрульной полиции (работа с ромами и теми, кто проживает по соседству), службы по делам детей и службы по делам бездомных?" – спрашивает Ольга Жмурко.