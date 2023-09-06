Насиловал родную дочь годами: жителю Николаевщины сообщили о подозрении

Правоохранители задержали жителя Николаевщины, насиловавшего собственную дочь. Издевательство над ребенком длилось 5 лет.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Голосеевской окружной прокуратуры города Киева. Преступление квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса.

К теме В Киеве мужчина закрыл ребенка в кабинке общественного туалета и пытался изнасиловать

Мужчина годами насиловал собственную дочь

Согласно материалам следствия, подозреваемый после развода с женой имел возможность встречаться с малолетней дочерью.

Посещая отца по месту его жительства в Николаевской области, девочка на протяжении почти 5 лет неоднократно становилась объектом его преступных посягательств и сексуального насилия,

– рассказали в прокуратуре.

Мужчина совершал преступления с 2014 по 2019 год. Ребёнок решился рассказать обо всем маме только после переезда из Николаевской области в Киев. По результатам проведенных правоохранителями следственных действий и выводов судебно-психиатрической экспертизы факты насилия, о которых говорила девочка, подтвердились.

По ходатайству прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему сообщили о подозрении по трем статьям:

Сексуальное насилие совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет – от 5 до 10 лет лишения свободы;

Совершение близкими родственниками действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – от 5 до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого;

Развращение несовершеннолетних родственниками – от 5 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого.

Стоит прочесть Позвал, чтобы дать деньги: в Хмельницкой области деда осудили за сексуальное насилие над внучкой

Кратко о других подобных случаях