Ґвалтував рідну доньку роками: жителю Миколаївщини повідомили про підозру
Джерело:Київська міська прокуратура
Правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який ґвалтував власну доньку. Знущання з дитини тривало 5 років.
Зловмиснику вже повідомили про підозру за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва. Злочин кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу.
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Чоловік роками ґвалтував власну доньку
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після розлучення із дружиною мав можливість зустрічатися з малолітньою донькою.
Відвідуючи батька за місцем його проживання у Миколаївській області, дівчинка упродовж майже 5 років неодноразово ставала об'єктом його злочинних посягань та сексуального насильства,
– розповіли у прокуратурі.
Чоловік скоював злочини з 2014 до 2019 року. Дитина наважилася розповісти про все мамі лише після переїзду з Миколаївської області до Києва. За результатами проведених правоохоронцями слідчих дій та висновків судово-психіатричної експертизи, факти насильства, про які казала дівчинка, підтвердилися.
За клопотанням прокуратури Голосіївський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому повідомили про підозру за трьома статтями:
- Сексуальне насильство вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років – від 5 до 10 років позбавлення волі;
- Вчинення близькими родичами дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку – від 5 до 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років або без такого;
- Розбещення неповнолітніх родичами – від 5 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років або без такого.
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Коротко про інші подібні випадки
- У прокуратурі Дніпропетровської області нещодавно повідомили жахливі деталі зґвалтування 12-річної дівчинки. Кривдника вже затримали. Ним виявився житель Синельниківського району, який раніше вже відбував покарання у в'язниці.
- У Києві ж поліція затримала журналіста, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх. Окрім цього, співробітник ЗМІ зберігав дитячу порнографію.
- Своєю чергою, у Броварах, що на Київщині, чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку. Правоохоронці вже його затримали. Виявилось, що зловмисник – раніше судимий переселенець з Бердянська. Він був технічним працівником в одному з місцевих ліцеїв.
- А на Закарпатті чоловік ґвалтував дитину разом з дружиною. Ба більше, окремі епізоди насильства вони знімали на відео. Дитина сама наважилась звернутись до поліції. Горе-батьків затримали.