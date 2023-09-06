Ґвалтував рідну доньку роками: жителю Миколаївщини повідомили про підозру

Правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який ґвалтував власну доньку. Знущання з дитини тривало 5 років.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва. Злочин кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу.

До теми У Києві чоловік закрив дитину у кабінці громадської вбиральні та намагався зґвалтувати

Чоловік роками ґвалтував власну доньку

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після розлучення із дружиною мав можливість зустрічатися з малолітньою донькою.

Відвідуючи батька за місцем його проживання у Миколаївській області, дівчинка упродовж майже 5 років неодноразово ставала об'єктом його злочинних посягань та сексуального насильства,

– розповіли у прокуратурі.

Чоловік скоював злочини з 2014 до 2019 року. Дитина наважилася розповісти про все мамі лише після переїзду з Миколаївської області до Києва. За результатами проведених правоохоронцями слідчих дій та висновків судово-психіатричної експертизи, факти насильства, про які казала дівчинка, підтвердилися.

За клопотанням прокуратури Голосіївський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому повідомили про підозру за трьома статтями:

Сексуальне насильство вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років – від 5 до 10 років позбавлення волі;

Вчинення близькими родичами дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку – від 5 до 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років або без такого;

Розбещення неповнолітніх родичами – від 5 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років або без такого.

Варто прочитати Покликав, щоб дати гроші: на Хмельниччині діда засудили за сексуальне насильство над онукою

Коротко про інші подібні випадки