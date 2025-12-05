Россия разворачивает новую кампанию, распространяя фейки о наступлении на Чернигов, – ISW
- Россия начала кампанию когнитивной войны, распространяя фейки о наступлении на Чернигов, с целью принудить Украину к капитуляции.
- Вооруженные Силы Украины контролируют ситуацию в Черниговской области, а российская пропаганда не соответствует реальности, поскольку у Кремля нет сил для реального наступления.
Россия, вероятно, запустила очередную кампанию когнитивной войны, распространяя ложную информацию о якобы подготовке наступления на Чернигов. Целью новой операции остаются попытки призвать Украину к капитуляции.
Кремль не имеет военной силы для наступления. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает 24 Канал.
Что известно о новой кампании России?
В четверг, 4 декабря, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российская пропаганда активно продвигает нарративы о "будущем наступлении на Чернигов".
Коваленко отметил, что заявления России о возможном наступлении являются манипулятивными и не соответствуют реальности.
Оккупационные войска не имеют сил для атаки на Чернигов,
– заявил он.
Вооруженные Силы Украины полностью контролируют ситуацию в области и успешно сдерживают российские провокации вдоль границы. По его словам, подобные информационные операции Россия уже проводила по Сумам и Харькову, но Силы обороны Украины остановили врага, который не имел ресурсов для наступления на крупные города.
Аналитики ISW отметили, что 3 и 4 декабря ряд прокремлевских "военкоров" начал намекать на подготовку России к наступательным действиям в направлении Чернигова.
Обратите внимание! В Институте считают, что Кремль может активно раскручивать этот фейковый нарратив в рамках более широкой стратегии когнитивной войны.
В отчете ISW указано, что Россия стремится убедить Украину и Запад в необходимости уступок и "капитуляции перед требованиями Кремля", которые Москва не способна обеспечить военным путем.
Что известно о последних наступательных действиях оккупантов?
По состоянию на 2 декабря украинские военные контролируют большую часть Купянска, несмотря на заявления российской пропаганды. Отдельные вражеские группы находятся в северных районах города.
Россияне пытаются продвигаться в Запорожской области по двум направлениям. Военный обозреватель Денис Попович подчеркнул, что есть угроза для Запорожья, которое враг может взять под огневой контроль.
Военный офицер Владимир Черняк прогнозирует, что из-за ухудшения погодных условий проходимость живой силы и техники противника существенно снизится зимой. Эффективность штурмовых действий оккупантов не увеличится, поскольку логистические пути становятся непригодными, а техника застревает в грязи.