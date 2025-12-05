Россия разворачивает новую кампанию, распространяя фейки о наступлении на Чернигов, – ISW

Россия, вероятно, запустила очередную кампанию когнитивной войны, распространяя ложную информацию о якобы подготовке наступления на Чернигов. Целью новой операции остаются попытки призвать Украину к капитуляции.

Кремль не имеет военной силы для наступления. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает 24 Канал.

Что известно о новой кампании России?

В четверг, 4 декабря, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российская пропаганда активно продвигает нарративы о "будущем наступлении на Чернигов".

Коваленко отметил, что заявления России о возможном наступлении являются манипулятивными и не соответствуют реальности.

Оккупационные войска не имеют сил для атаки на Чернигов,

– заявил он.

Вооруженные Силы Украины полностью контролируют ситуацию в области и успешно сдерживают российские провокации вдоль границы. По его словам, подобные информационные операции Россия уже проводила по Сумам и Харькову, но Силы обороны Украины остановили врага, который не имел ресурсов для наступления на крупные города.

Аналитики ISW отметили, что 3 и 4 декабря ряд прокремлевских "военкоров" начал намекать на подготовку России к наступательным действиям в направлении Чернигова.

Обратите внимание! В Институте считают, что Кремль может активно раскручивать этот фейковый нарратив в рамках более широкой стратегии когнитивной войны.

В отчете ISW указано, что Россия стремится убедить Украину и Запад в необходимости уступок и "капитуляции перед требованиями Кремля", которые Москва не способна обеспечить военным путем.

Что известно о последних наступательных действиях оккупантов?