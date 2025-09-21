В Днепропетровской области российские атаки происходят довольно часто, преимущественно – через границу с Донецкой областью. Сейчас оккупанты пытаются закрепиться на Днепропетровщине.

Об этом заявил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Что сейчас происходит на Днепропетровщине?

У Виктора Трегубова спросили, что означает так называемая "серая зона" на территории Днепропетровской области.

Здесь есть нюансы, которые бы я не хотел комментировать, но если в целом, то серая зона представляет собой местность относительно открытую через которую россияне пытаются каждый день пролезть непосредственно на украинскую территорию,

– объяснил военный.

По его словам, проблема для врага заключается в том, что Днепропетровская область является довольно открытой, поэтому продвигаться там россиянам сложнее, чем в районах с большим количеством лесополос.

Представитель ОСУВ "Днепр" отметил, что пользоваться преимуществами этой ситуации россиянам осталось недолго, ведь скоро листья с деревьев опадут.

В целом в Днепропетровской области атаки достаточно такие частые, атаки в основном происходят через границу Донецкой области, но есть и попытки закрепления различной успешности. Другое дело насколько на долго будут эти попытки закрепления, но тут мы не будем ничего рассказывать и анонсировать. Посмотрим, как оно именно будет,

– подытожил Виктор Трегубов.

На фронте продолжаются бои: последние новости